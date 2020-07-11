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Генпрокуратура Росії назвала причину загибелі групи Дятлова

Генпрокуратура Росії назвала причину загибелі групи Дятлова

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Група Дятлова у Свердловській області в 1959 році загинула від лавини, до такого висновку прийшла перевірка Генпрокуратури РФ. Про це повідомив журналістам на прес-конференції в Москві в суботу заступник начальника управління Генпрокуратури в Уральському федеральному окрузі (УрФО) Андрій Кур’яков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Усі тілесні ушкодження (загиблих туристів) характерні для тілесних ушкоджень груп туристів-альпіністів, які потрапляють в лавину”, — сказав Кур’яков.

У лютому 2019 року, через 60 років після загадкової смерті туристів, Генпрокуратура оголосила про проведення перевірки у справі групи Дятлова.

За словами Кур’якова, в ході перевірки було проведено порівняльний аналіз травм всіх туристів. Всі вони, крім Золотарьова, Дубініна і Тібо-Бріньоля, загинули від переохолодження. Так, Кур’яков зазначив, що у Золотарьова були зламані ребра.

“Експерти це пояснили на прикладі тенісної кульки. Коли визначаються тілесні ушкодження, загальне правило таке: в місці прикладання сили і відбувається деформація кісток, тканин. Куди ми натискаємо, там і деформація”, — сказав Кур’яков, уточнивши, що за такої логіки незрозуміло, яким чином у Золотарьова виникли пошкодження ребер.

“Але якщо ми візьмемо кульку, створимо оперізуєче навантаження і зверху натиснемо, то пролом буде не в місці прикладання сили, а зі зворотного боку. Відповідно, якщо зверху, з усіх боків, тиснув сніг (три-чотири метри снігу, це приблизно півтонни снігу), то тілесні ушкодження повинні бути зі зворотного боку. Ось вони зі зворотного боку у всіх і були”, — зазначив заступник начальника управління Генпрокуратури. За його словами, це дозволило зробити висновок, що травми завдані тиском оточуючої сили.

Генеральна прокуратура попросила Головне управління МНС по Свердловській області і губернатора регіону Євгена Куйвашева вжити заходів, щоб убезпечити схил, де в 1959 році загинули туристи групи Дятлова, повідомив Кур’яков.

“Схил лавинонебезпечний, це факт. Тому були підготовлені дві інформації: на адресу Головного управління МНС по Свердловській області і на адресу губернатора Свердловської області, була детально розписана небезпека цього схилу, запропоновано вжити заходів в рамках компетенції для забезпечення безпеки”, — сказав Кур’яков.

Уральський федеральний університет (УрФУ) рекомендував туристам відмовитися від експедицій на перевал Дятлова, повідомили ТАСС в пресслужбі вишу. “З огляду на результати експертизи, можливу небезпеку схилу і кліматичні особливості місцевості, університет рекомендує туристам утриматися від походів до обстеженої території”, — сказали в пресслужбі.

За словами Кур’якова, питання про причини загибелі туристів з групи Дятлова закрите. “З точки зору державного органу, перевірка завершена, до висновків вона прийшла, і за цими висновками вжиті заходи. І хотілося тут же підкреслити, що зараз обсяг повноважень для того, щоб зробити такі висновки, є тільки в органів прокуратури. Тому що у нас немає термінів давності, є можливість проведення експертиз, і ми зобов’язані захищати права громадян... Формально це фінал. Питання закрите”, — сказав Кур’яков.

Згідно з офіційними даними судмедекспертизи, більшість туристів замерзли, але у деяких були виявлені серйозні травми, які стали причиною смерті. Відпрацьовувалися різні версії події, у тому числі обвалення снігу на намет, напад втікачів ув’язнених, загибель від рук корінних жителів, сварка між туристами.

Довідка: Перевалом Дятлова називають місце загибелі туристичної групи в околицях гори Отортен на Північному Уралі в лютому 1959 року. Тоді при нез’ясованих обставинах загинули дев’ять лижників турклубу Уральського політехнічного інституту: п’ять студентів, три інженера і інструктор турбази. Керівником групи був Ігор Дятлов.

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