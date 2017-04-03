Генпрокуратура РФ: вибух в метро Санкт-Петербурга був терактом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Генеральна прокуратура РФ кваліфікувала вибух в метро Санкт-Петербурга як теракт. Про це заявив офіційний представник Генпрокуратури Росії Олександр Курєнной, повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Все від нас залежне ми зробимо, щоб уточнити всі моменти, які сприяли вчиненню теракту, щоб подібне в майбутньому не повторювалося", - заявив О.Курєнной.
За його словами, розслідуванням вибуху займаються слідчі органи, але розпочата прокурорська перевірка "торкнеться абсолютно всіх аспектів", до неї будуть підключені також співробітники транспортної прокуратури.
На місці події для координації дій правоохоронних органів перебуває прокурор Санкт-Петербурга Сергій Литвиненко.
Нагадаємо, 3 квітня вибух стався в метро Санкт-Петербурга.
З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.
Станом на 16:00 про українців серед загиблих в метро Санкт-Петербурга інформації не було.