Генпрокуратура РФ: взрыв в метро Санкт-Петребурга был терактом

"Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось", - заявил А.Куренной.

По его словам, расследованием взрыва занимаются следственные органы, но начатая прокурорская проверка "затронет абсолютно все аспекты", к ней будут подключены также сотрудники транспортной прокуратуры.

На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов находится прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко.

Напомним, 3 апреля взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга.

Из официальных источников известно о 50 пострадавших.

По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.