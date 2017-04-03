Генпрокуратура РФ: взрыв в метро Санкт-Петребурга был терактом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральная прокуратура РФ квалифицировала взрыв в метро Санкт-Петербурга как теракт. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, сообщает ТАСС, передает УНН.
"Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось", - заявил А.Куренной.
По его словам, расследованием взрыва занимаются следственные органы, но начатая прокурорская проверка "затронет абсолютно все аспекты", к ней будут подключены также сотрудники транспортной прокуратуры.
На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов находится прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко.
Напомним, 3 апреля взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга.
Из официальных источников известно о 50 пострадавших.
По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.