ГПУ подасть апеляцію на рішення суду щодо Саакашвілі

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Генеральна прокуратура буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу для Міхеїла Саакашвілі. Про це розповів Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.