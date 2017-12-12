ГПУ подасть апеляцію на рішення суду щодо Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Генеральна прокуратура буде подавати апеляцію на рішення суду щодо запобіжного заходу для Міхеїла Саакашвілі. Про це розповів Генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“Ми не погоджуємося ні з рішенням суду по Саакашвілі, бо вважаємо, що у нас є всі підстави підозрювати його у співпраці з членами організованого злочинного угрупування Януковича-Курченка. Ми впевнені, що апеляційний суд задовольнить наші клопотання про домашній арешт (Саакашвілі — ред.). Наша відповідь: подача в апеляційний суд”, — заявив Генпрокурор.
Раніше Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.