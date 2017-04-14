"Генк" Р.Малиновського мінімально поступився "Сельті"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Бельгійський “Генк”, за який виступає півзахисник збірної України Руслан Малиновський в першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи на виїзді не зумів здолати “Сельту” з Віго. Результативний поєдинок завершився з рахунком 2:3, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
На 10-й хвилині Жан-Поль Бутьюс вивів бельгійську команду вперед. Однак через 5 хвилин Піоне Сісто встановив паритет, а ще через кілька хвилин форвард Яго Аспас дозволив іспанцям вже передувати у рахунку.
Йон Гвідетті незадовго до перерви збільшив перевагу “Сельти” до двох м’ячів, проте останнє слово залишилося за гостями. Томас Буффель в другому таймі підвищив шанси “Генка” на успіх за сумою двох протистоянь.
Варто відзначити, що Р.Малиновський вийшов на зустріч зі стартових хвилин та був замінений лише на другій компенсованій хвилиною арбітром до основного часу.
Як повідомляв УНН, команда “Шальке” футболіста збірної України Євгена Коноплянки поступився в гостях “Аяксу” (2:0).