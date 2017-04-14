"Генк" Р.Малиновского минимально уступил "Сельте"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44871 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103525 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159097 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117597 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117208 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112958 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104565 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107155 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154237 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Генк" Р.Малиновского минимально уступил "Сельте"

"Генк" Р.Малиновского минимально уступил "Сельте"

Киев  •  УНН

 • 10196 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Бельгийский "Генк", за который выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы на выезде не сумел одолеть "Сельту" из Виго. Результативный поединок завершился со счетом 2: 3, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

На 10-й минуте Жан-Поль Бутьюс вывел бельгийскую команду вперед. Однако через 5 минут пион Систо установил паритет, а через несколько минут форвард Аспас позволил испанцам уже предшествовать в счете.

Гвидетти незадолго до перерыва увеличил преимущество "Сельты" до двух мячей, однако последнее слово осталось за гостями. Томас Буффель во втором тайме повысил шансы "Генка" на успех по сумме двух противостояний.

Стоит отметить, что Р. Малиновский вышел на встречу со стартовых минут и был заменен лишь на второй компенсированной минуте арбитр к основному времени.

Как сообщал УНН, команда "Шальке" футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки уступил в гостях "Аякса" (2: 0).

Украинские Национальные Новости

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