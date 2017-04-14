"Генк" Р.Малиновского минимально уступил "Сельте"

На 10-й минуте Жан-Поль Бутьюс вывел бельгийскую команду вперед. Однако через 5 минут пион Систо установил паритет, а через несколько минут форвард Аспас позволил испанцам уже предшествовать в счете.

Гвидетти незадолго до перерыва увеличил преимущество "Сельты" до двух мячей, однако последнее слово осталось за гостями. Томас Буффель во втором тайме повысил шансы "Генка" на успех по сумме двух противостояний.

Стоит отметить, что Р. Малиновский вышел на встречу со стартовых минут и был заменен лишь на второй компенсированной минуте арбитр к основному времени.

Как сообщал УНН, команда "Шальке" футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки уступил в гостях "Аякса" (2: 0).