Генеральний директор СОТ оголосив про дострокову відставку

Глава СОТ пояснив, що рішення піти у відставку далося йому нелегко і що йому довелося зробити це з “особистих і сімейних обставин”. Він підкреслив, що ця передчасна відставка не має під собою ніяких політичних підстав і що його відхід “відповідає інтересам СОТ”.

Як пише видання, зміна керівництва Світової організації торгівлі, яка і без того переживає складні часи, припала на розпал пандемії коронавірусу, що викликала масштабні економічні потрясіння в усьому світі. На початку квітня СОТ попереджала, що обсяги світової торгівлі можуть скоротитися на третину в 2020 році. Азеведу говорив, що це “можливо, найсильніший економічний спад нашого часу”.

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Напередодні 25-річного ювілею СОТ зіткнулася з найсерйознішою кризою за всю історію її існування. США протягом двох років блокують процедуру призначення суддів в постійний апеляційний орган організації — Арбітражний суд СОТ. Робота суду фактично блокована з грудня 2019 року. Як проміжний заходи Євросоюз домовився з 15 іншими членами організації про створення тимчасового механізму врегулювання суперечок.