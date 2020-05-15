Генеральный директор ВТО объявил о досрочной отставке

Глава ВТО пояснил, что решение уйти в отставку далось ему нелегко и ему пришлось сделать это по “личным и семейным обстоятельствам”. Он подчеркнул, что эта преждевременная отставка не имеет под собой никаких политических оснований и что его уход “отвечает интересам ВТО”.

Как пишет издание, изменение руководства Всемирной торговой организации, которая и без того переживает сложные времена, пришлась на разгар пандемии коронавируса, вызвавшей масштабные экономические потрясения во всем мире. В начале апреля ВТО предупреждала, что объемы мировой торговли могут сократиться на треть в 2020 году. Азеведу говорил, что это “возможно, самый сильный экономический спад нашего времени”.

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Накануне 25-летнего юбилея ВТО столкнулась с самым серьезным кризисом за всю историю ее существования. США в течение двух лет блокируют процедуру назначения судей в постоянный апелляционный орган организации — Арбитражный суд ВТО. Работа суда фактически блокирована с декабря 2019 года. Как промежуточный мероприятия Евросоюз договорился с 15 другими членами организации о создании временного механизма урегулирования споров.