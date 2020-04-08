Гірше, ніж під час фінансової кризи: СОТ передбачила небезпечний спад торгівлі

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Товарообіг в цьому році скоротиться більш різко, ніж під час світової фінансової кризи десятиліття назад, а потім в 2021 році відновиться, коли пандемія COVID-19 відступить - якщо країни будуть працювати разом. Такий прогноз сьогодні зробила Світова організація торгівлі, передає УНН з посиланням на Reuters.