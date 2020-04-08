Гірше, ніж під час фінансової кризи: СОТ передбачила небезпечний спад торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Товарообіг в цьому році скоротиться більш різко, ніж під час світової фінансової кризи десятиліття назад, а потім в 2021 році відновиться, коли пандемія COVID-19 відступить - якщо країни будуть працювати разом. Такий прогноз сьогодні зробила Світова організація торгівлі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, СОТ заявила, що обсяг світової торгівлі в цьому році впаде на 13-32%.
"Ці цифри неприємні - від цього нікуди не дітися. Але швидке і енергійне відновлення можливе. Рішення, прийняті зараз, визначать майбутню форму відновлення і перспективи глобального зростання", - заявив в середу генеральний директор СОТ Роберто Азеведо.
За його словами, підтримка відкритості і передбачуваності ринків матиме вирішальне значення для стимулювання відновлення інвестицій.
СОТ також заявила, що на 2021 рік вона прогнозує відновлення світової товарної торгівлі на 21-24% в залежності від тривалості спалаху коронавірусу і ефективності заходів політики.
СОТ також підтвердила, що 2019 рік закінчився на похмурій ноті, з скороченням торгівлі товарами на 0,1%, що обумовлено торговою напруженістю, особливо між Сполученими Штатами і Китаєм, і уповільненням економічного зростання.
Як повідомляв УНН, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва раніше заявила, що світова економіка увійшла в рецесію, яка аналогічна або навіть гірша за ту, що сталася під час світової фінансової кризи 2008-2009 років.