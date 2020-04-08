Хуже чем во время финансового кризиса: ВТО предсказала опасный спад торговли
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Товарооборот в этом году сократится более резко, чем во время мирового финансового кризиса десятилетие назад, а затем в 2021 году восстановится, когда пандемия COVID-19 отступит — если страны будут работать вместе. Такой прогноз сегодня сделала Всемирная торговая организация, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Так, ВТО заявила, что объем мировой торговли в этом году упадет на 13–32%.
“Эти цифры неприятные — от этого никуда не деться. Но быстрое и энергичное восстановление возможно. Решения, принятые сейчас, определят будущую форму восстановления и перспективы глобального роста”, — заявил в среду генеральный директор ВТО Роберто Азеведо.
По его словам, поддержание открытости и предсказуемости рынков будет иметь решающее значение для стимулирования возобновления инвестиций.
ВТО также заявила, что на 2021 год она прогнозирует восстановление мировой товарной торговли на 21–24% в зависимости от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности ответных мер политики.
ВТО также подтвердила, что 2019 год закончился на мрачной ноте, с сокращением торговли товарами на 0,1%, что обусловлено торговой напряженностью, особенно между Соединенными Штатами и Китаем, и замедлением экономического роста.
Как сообщал УНН, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева ранее заявила, что мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична или даже хуже той, что произошла во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.