Хуже чем во время финансового кризиса: ВТО предсказала опасный спад торговли

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Товарооборот в этом году сократится более резко, чем во время мирового финансового кризиса десятилетие назад, а затем в 2021 году восстановится, когда пандемия COVID-19 отступит — если страны будут работать вместе. Такой прогноз сегодня сделала Всемирная торговая организация, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.