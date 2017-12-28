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Генеральна прокуратура Перу допитує президента країни у справі Odebrecht

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Перу приступила до допиту президента країни Педро Пабло Кучинського у справі про корупційні схеми, пов'язаних з бразильською будівельною компанією Odebrecht. Про це повідомляє УНН з посиланням на Peru21.

Генеральна прокуратура Перу допитує президента країни у справі Odebrecht

За даними порталу, допит відбувається в робочій резиденції глави держави у Лімі. У розмові з Кучинським бере участь група слідчих на чолі з прокурором Гамільтоном Кастро.

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Спочатку допит був запланований на 21 грудня. Проте Кучинський попросив прокурорів відкласти цю зустріч, тому що на той самий день Конгрес Перу призначив голосування по резолюції про імпічмент глави держави у зв'язку з цією корупційною справою.

Нагадуємо, нещодавно стало відомо про отримання компаніями, пов'язаними з президентом, фінансів у розмірі приблизно 4,8 млн доларів, після появи інформації парламент Перу не зміг оголосити імпічмент президенту.

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