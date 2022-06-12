Генерал Марченко оцінив ризики нового наступу рф на Миколаїв

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«Щоб взяти Миколаїв…, їм треба зняти з усіх напрямків усі свої війська, просто створити якийсь великий резерв і цим великим резервом спробувати прорватися. Але я вам скажу, якщо вони навіть це будуть робити їм це буде важко, це не один день боїв. Практично - це утопія. Так. Будь-який командир з того боку розуміє, що якщо вони тоді «з коліс» не змогли це зробити, то зараз, коли там позиційна оборона, коли там пристріляна кожна ділянка, коли все заміновано, ну – це йти в один бік», – сказав Марченко.

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В інтерв'ю Reuters голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що ризик того, що росія вчинить новий наступ на Миколаїв та Запоріжжя, залишається.

«Найближчими місяцями, я думаю, у них є якісь можливості для нападу на Запоріжжя та Миколаїв. Але поки ми не бачимо перегрупування, великих армій для нападу», – сказав Кім.

За його словами, хоча все відбувається дуже повільно, ситуація може розвиватися дуже швидко.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич наступного дня заявив, що російські війська з артилерії обстрілюють наближені до Херсонщини райони міста та перебувати у Миколаєві небезпечно.