Генерал Марченко оцінив ризики нового наступу рф на Миколаїв

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44317 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 92018 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 129640 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 180980 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 177495 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 174297 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150403 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116232 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109198 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 313481 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 52143 перегляди

У Литві знайдено мертвим четвертого зниклого американського солдата

1 квітня, 16:49 • 22063 перегляди

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 23857 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 21921 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 19125 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 188303 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 313479 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 573644 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 516870 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 717004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 52143 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93868 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121439 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144374 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157852 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Генерал Марченко оцінив ризики нового наступу рф на Миколаїв

Генерал Марченко оцінив ризики нового наступу рф на Миколаїв

Київ • УНН

 • 686079 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Новий наступ на Миколаїв можливий лише теоретично, і навряд чи був би успішним. Таку думку в коментарі «Крим. Реалії» висловив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який з перших днів керував обороною Миколаєва, пише УНН.

Цитата

«Щоб взяти Миколаїв…, їм треба зняти з усіх напрямків усі свої війська, просто створити якийсь великий резерв і цим великим резервом спробувати прорватися. Але я вам скажу, якщо вони навіть це будуть робити їм це буде важко, це не один день боїв. Практично - це утопія. Так. Будь-який командир з того боку розуміє, що якщо вони тоді «з коліс» не змогли це зробити, то зараз, коли там позиційна оборона, коли там пристріляна кожна ділянка, коли все заміновано, ну – це йти в один бік», – сказав Марченко.

Нагадаємо

В інтерв'ю Reuters голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що ризик того, що росія вчинить новий наступ на Миколаїв та Запоріжжя, залишається.

«Найближчими місяцями, я думаю, у них є якісь можливості для нападу на Запоріжжя та Миколаїв. Але поки ми не бачимо перегрупування, великих армій для нападу», – сказав Кім.

За його словами, хоча все відбувається дуже повільно, ситуація може розвиватися дуже швидко.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич наступного дня заявив, що російські війська з артилерії обстрілюють наближені до Херсонщини райони міста та перебувати у Миколаєві небезпечно.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06