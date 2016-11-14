Гендиректором Запорізької АЕС призначено О.Остаповця

Як повідомили у прес-службі, офіційне представлення нового керівника колективу станції відбудеться завтра, 15 листопада.

О.Остаповець народився 25 лютого 1975 року в селі Колки Дубровицького району Рівненської області. Закінчив загальноосвітню середню школу № 4 в місті Вараш (на той час — Кузнецовськ) і вступив до Національного технічного університету України “КПІ” на теплоенергетичний факультет за спеціальністю “Атомні станції та установки”.

По закінченні навчання в університеті в 1998 році прийнятий на посаду оператора реакторного відділення реакторного цеху № 2 ВП “Рівненська АЕС”. За короткий термін пройшов усі щаблі оперативної роботи і в березні 2008 року призначений на посаду заступника начальника реакторного цеху № 2 з експлуатації, а у 2009 році — начальником зміни третього та четвертого енергоблоків.

Довідка. Запорізька АЕС — найбільший енергетичний об’єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожен. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий — в 1985 р., третій — в 1986 р., четвертий — в 1987 р., п’ятий — в 1989 р., шостий — у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 22%.

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні.