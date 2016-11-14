Гендиректором Запорожской АЭС назначен А.Остаповец

Как сообщили в пресс-службе, официальное представление нового руководителя коллективу станции состоится завтра, 15 ноября.

А.Остаповець родился 25 февраля 1975 года в селе Колки Дубровицкого района Ровенской области. Окончил общеобразовательную среднюю школу № 4 в городе Вараш (в то время - Кузнецовск) и вступил в Национальный технический университет Украины "КПИ" на теплоэнергетический факультет по специальности "Атомные станции и установки".

По окончании обучения в университете в 1998 году принят на должность оператора реакторного отделения реакторного цеха № 2 ОП "Ровенская АЭС". За короткий срок прошел все ступени оперативной работы и в марте 2008 года назначен на должность заместителя начальника реакторного цеха № 2 по эксплуатации, а в 2009 году - начальником смены третьего и четвертого энергоблоков.

Справка. Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.