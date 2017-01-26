"Газпром" заявив про загрозу поставок газу в Європу через Польщу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Російський "Газпром", найбільший постачальник газу в Європі, попередив про ризики для його поставок газу в Європу через Польщу, у той час як Варшава досі не прийняла нові умови для транзиту. Про це заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв в інтерв'ю Reuters, передає УНН.
"Ми чули, що Польща не має наміру продовжувати контракт щодо транзиту. Це ставить під ризик поставки до європейських країн, включаючи Німеччину", - сказав О.Медведєв.
Польща заявила, що не планує продовжувати довгостроковий контракт на поставку газу з Москвою після того, як угода з "Газпромом" закінчиться в 2022 році.
При цьому О.Медведєв додав: "У нас немає планів і ми навіть не думали про зниження або зупинку транзиту через Польщу".
Росія поставляє газ до Польщі і Німеччини по трубопроводу Ямал-Європа, з річною потужністю близько 33 млрд кубометрів.