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"Газпром" заявив про загрозу поставок газу в Європу через Польщу

"Газпром" заявив про загрозу поставок газу в Європу через Польщу

Київ • УНН

 • 9144 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Російський "Газпром", найбільший постачальник газу в Європі, попередив про ризики для його поставок газу в Європу через Польщу, у той час як Варшава досі не прийняла нові умови для транзиту. Про це заявив заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв в інтерв'ю Reuters, передає УНН.

"Ми чули, що Польща не має наміру продовжувати контракт щодо транзиту. Це ставить під ризик поставки до європейських країн, включаючи Німеччину", - сказав О.Медведєв.

Польща заявила, що не планує продовжувати довгостроковий контракт на поставку газу з Москвою після того, як угода з "Газпромом" закінчиться в 2022 році.

При цьому О.Медведєв додав: "У нас немає планів і ми навіть не думали про зниження або зупинку транзиту через Польщу".

Росія поставляє газ до Польщі і Німеччини по трубопроводу Ямал-Європа, з річною потужністю близько 33 млрд кубометрів.

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