"Газпром" заявил об угрозе поставок газа в Европу через Польшу

"Мы слышали, что Польша не намерена продлевать контракт по транзиту. Это ставит под угрозу поставки в европейские страны, включая Германию", - сказал А.Медведев.

Польша заявила, что не планирует продлевать долгосрочный контракт на поставку газа с Москвой после того, как соглашение с "Газпромом" закончится в 2022 году.

При этом А.Медведев добавил: "У нас нет планов и мы даже не думали о снижении или остановке транзита через Польшу".

Россия поставляет газ в Польшу и Германию по трубопроводу Ямал-Европа, с годовой мощностью около 33 млрд кубометров.