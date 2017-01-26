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"Газпром" заявил об угрозе поставок газа в Европу через Польшу

"Газпром" заявил об угрозе поставок газа в Европу через Польшу

Киев • УНН

 • 9144 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Российский "Газпром", крупнейший поставщик газа в Европе, предупредил о рисках для его поставок газа в Европу через Польшу, в то время как Варшава до сих пор не приняла новые условия для транзита. Об этом заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в интервью Reuters, передает УНН.

"Мы слышали, что Польша не намерена продлевать контракт по транзиту. Это ставит под угрозу поставки в европейские страны, включая Германию", - сказал А.Медведев.

Польша заявила, что не планирует продлевать долгосрочный контракт на поставку газа с Москвой после того, как соглашение с "Газпромом" закончится в 2022 году.

При этом А.Медведев добавил: "У нас нет планов и мы даже не думали о снижении или остановке транзита через Польшу".

Россия поставляет газ в Польшу и Германию по трубопроводу Ямал-Европа, с годовой мощностью около 33 млрд кубометров.

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