Гана повідомляє про перший спалах вірусу Марбург

Деталі

Спалах торкнувся двох пацієнтів з південного регіону країни Ашанті, у яких були симптоми, включаючи діарею, лихоманку, нудоту та блювання, йдеться у заяві ВООЗ.

В одному випадку 26-річний чоловік потрапив до лікарні 26 червня та помер наступного дня. У другому випадку 51-річного чоловіка госпіталізували до тієї ж лікарні 28 червня і він помер того ж дня. Двоє чоловіків не пов'язані між собою.

За даними ВООЗ, лабораторні тести підтвердили результати, що свідчать про те, що їхня хвороба була викликана вірусом Марбург.

ВООЗ заявила, що зв'язалася із сусідніми країнами з високим рівнем ризику, і вони перебувають у стані підвищеної готовності.

Доповнення

Марбург - висококонтагіозна вірусна геморагічна лихоманка з того ж сімейства, що і більш відома хвороба, спричинена вірусом Ебола.

Гвінея підтвердила один випадок спалаху, який був оголошений завершеним у вересні 2021 року, через п'ять тижнів після виявлення першого випадку.

Попередні спалахи та спорадичні випадки марбурзької лихоманки в Африці були зареєстровані в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

Марбург передається людям від фруктових кажанів і поширюється серед людей через прямий контакт із біологічними рідинами інфікованих людей, поверхнями та матеріалами.