Гана повідомляє про перший спалах вірусу Марбург

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 22241 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 51838 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 65968 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 76131 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 75437 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 75418 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 83593 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 220252 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149103 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172423 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 31741 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 75957 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 98142 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 96070 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 51888 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 3831 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 220252 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 495523 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 445429 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 651612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 5244 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 26351 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 51888 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 98142 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 113299 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Гана повідомляє про перший спалах вірусу Марбург

Гана повідомляє про перший спалах вірусу Марбург

Київ • УНН

 • 216886 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Представники органів охорони здоров'я Гани та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у неділю оголосили про перші два випадки захворювання на вірус Марбург у країні після того, як лабораторні тести підтвердили більш ранні результати, передає УНН.

Деталі

Спалах торкнувся двох пацієнтів з південного регіону країни Ашанті, у яких були симптоми, включаючи діарею, лихоманку, нудоту та блювання, йдеться у заяві ВООЗ.

В одному випадку 26-річний чоловік потрапив до лікарні 26 червня та помер наступного дня. У другому випадку 51-річного чоловіка госпіталізували до тієї ж лікарні 28 червня і він помер того ж дня. Двоє чоловіків не пов'язані між собою.

За даними ВООЗ, лабораторні тести підтвердили результати, що свідчать про те, що їхня хвороба була викликана вірусом Марбург.

ВООЗ заявила, що зв'язалася із сусідніми країнами з високим рівнем ризику, і вони перебувають у стані підвищеної готовності.

Доповнення

Марбург - висококонтагіозна вірусна геморагічна лихоманка з того ж сімейства, що і більш відома хвороба, спричинена вірусом Ебола.

Гвінея підтвердила один випадок спалаху, який був оголошений завершеним у вересні 2021 року, через п'ять тижнів після виявлення першого випадку.

Попередні спалахи та спорадичні випадки марбурзької лихоманки в Африці були зареєстровані в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Південній Африці та Уганді.

Марбург передається людям від фруктових кажанів і поширюється серед людей через прямий контакт із біологічними рідинами інфікованих людей, поверхнями та матеріалами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95