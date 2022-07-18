Гана сообщает о первой вспышке вируса Марбург
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Представители органов здравоохранения Ганы и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье объявили о первых двух случаях заболевания вирусом Марбург в стране после того, как лабораторные тесты подтвердили более ранние результаты, передает УНН.
Детали
Вспышка коснулась двух пациентов из южного региона страны Ашанти, у которых были симптомы, включая диарею, лихорадку, тошноту и рвоту, говорится в заявлении ВОЗ.
В одном случае 26-летний мужчина попал в больницу 26 июня и скончался на следующий день. Во втором случае 51-летний мужчина был госпитализирован в ту же больницу 28 июня и умер в тот же день. Двое мужчин не связаны между собой.
По данным ВОЗ, лабораторные тесты подтвердили результаты, свидетельствующие о том, что их болезнь была вызвана вирусом Марбург.
ВОЗ заявила, что связалась с соседними странами с высоким уровнем риска, и они находятся в состоянии повышенной готовности.
Дополнение
Марбург – высококонтагиозная вирусная геморрагическая лихорадка из того же семейства, что и более известная болезнь, вызванная вирусом Эбола.
Гвинея подтвердила один случай вспышки, которая была объявлена завершенной в сентябре 2021 года, через пять недель после обнаружения первого случая.
Предыдущие вспышки и спорадические случаи марбургской лихорадки в Африке были зарегистрированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.
Марбург передается людям от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей, поверхностями и материалами.