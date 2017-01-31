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Г.Зубко: в Авдіївці йде робота щодо підключення електромереж

Г.Зубко: в Авдіївці йде робота щодо підключення електромереж

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Авдіївці опрацьовується можливість здійснення необхідної комутації електричних мереж від діючої лінії електропередачі 35 кВ. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"У місті опрацьовується можливість здійснення необхідної комутації електричних мереж від діючої лінії електропередач 35 кВ. Забезпечується координація дій груп розмінування Міноборони, а також підрозділів ДСНС. Забезпечується правопорядок", - написав Г.Зубко.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.

Українські Національні Новини

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