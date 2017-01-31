Г.Зубко: в Авдеевке идет работа по подключению электросетей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Авдеевке прорабатывается возможность осуществления необходимой коммутации электрических сетей от действующей линии электропередачи 35 кВ. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В городе прорабатывается возможность осуществления необходимой коммутации электрических сетей от действующей линии электропередач 35 кВ. Обеспечивается координация действий групп разминирования Минобороны, а также подразделений ГосЧС. Обеспечивается правопорядок", - написал Г.Зубко.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.