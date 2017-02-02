Г.Зубко: 75% українців підтримують євроінтеграцію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Сьогодні 75% громадян України підтримують європейську інтеграцію Про це на засіданні Ради Європи повідомив віце-премєр-міністр України Генадій Зубко, передає кореспондент УНН.
“Україна є європейською, оптимістичною країною, тому що 75% сьогодні підтримують безпосередньо європейську інтеграцію”, — наголосив Г.Зубко.
Нагадаємо, 1 лютого новим головою делегації Європарламенту до Комітету з парламентської співпраці між Україною та Євросоюзу став Даріуш Росаті.
Як повідомляв УНН, президент України Петро Порошенко зазначив, що основною умовою європейської інтеграції є повага та захист інтересів людей з інвалідністю.