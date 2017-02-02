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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Г.Зубко: 75% украинцев поддерживают евроинтеграцию

Киев • УНН

 • 10187 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня 75% граждан Украины поддерживают европейскую интеграцию Об этом на заседании Совета Европы сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.

Г.Зубко: 75% украинцев поддерживают евроинтеграцию

"Украина является европейской, оптимистичной страной, потому что 75% сегодня поддерживают непосредственно европейскую интеграцию", - подчеркнул Г.Зубко.

Напомним, 1 февраля новым главой делегации Европарламента в Комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Евросоюза стал Дариуш Росати.

Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко отметил, что основным условием европейской интеграции является уважение и защита интересов людей с инвалидностью.

Украинские Национальные Новости

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