Г.Тука: жителі Донецька намагалися заблокувати артобстріли бойовиків Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Жителі Донецька намагалися зупинити артилерійські обстріли бойовиків Авдіївки. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, передає УНН.
“За наявною інформацією, цивільні мешканці Донецька спробували припинити „роботу“ артилеріі, яка гатила по Авдіївці.
Були названі „зрадниками“ і розігнані пострілами в повітря”, — написав Г.Тука.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.