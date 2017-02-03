Г.Тука: жители Донецка пытались заблокировать артобстрелы Авдеевки боевиками
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Жители Донецка пытались остановить артиллерийские обстрелы Авдеевки боевиками. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает УНН.
"По имеющейся информации, гражданские жители Донецка попытались помешать "работе" артиллерии, которая гатила по Авдеевке. Были названы "предателями" и разогнаны выстрелами в воздух", - написал Г.Тука.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе порыва ЛЭП под Авдеевкой.