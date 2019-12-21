Футболісту суперника збірної України по Євро-2020 діагностували міокардит
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. В оборонця збірної Нідерландів та "Аяксу" Дейлі Блінда діагностовано запалення серцевого м'яза (міокардит), інформує УНН з посиланням на сайт нідерландського гранду.
Центральний захисник в останні дні зазнав ретельного медичного огляду після запаморочення в голові, яке короткочасно турбувало спортсмена під час матчу "Аякс" – "Валенсія". Йому встановлювали спеціальний апарат під шкіру, який виявив запалення серцевого м'яза.
Захисник пропустить січневі збори разом з командою. Він буде працювати над своїм відновленням в Амстердамі.
У поточному сезоні 29-річний Блінд провів за "Аякс" 26 матчів у різних турнірах, в яких забив один гол і зробив одну результативну передачу. З 2014 по 2018 роки він захищав кольори "Манчестер Юнайтед".
Відзначимо, що Блінд є п'ятикратним чемпіоном Нідерландів, володарем Кубка, дворазовим володарем Суперкубка країни, володарем Кубка і Суперкубка Англії, Кубка англійської ліги, переможцем Ліги Європи, в складі збірної Нідерландів він став бронзовим призером чемпіонату світу 2014 року, срібним призером Ліги націй УЄФА в 2019 році. Загалом відіграв за збірну 68 поєдинків.
Нагадаємо, що збірна України проведе з командою Блінда (Нідерландів) поєдинок в основній стадіє Євро-2020.