Футболісту суперника збірної України по Євро-2020 діагностували міокардит

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. В оборонця збірної Нідерландів та "Аяксу" Дейлі Блінда діагностовано запалення серцевого м'яза (міокардит), інформує УНН з посиланням на сайт нідерландського гранду.

Центральний захисник в останні дні зазнав ретельного медичного огляду після запаморочення в голові, яке короткочасно турбувало спортсмена під час матчу "Аякс" – "Валенсія". Йому встановлювали спеціальний апарат під шкіру, який виявив запалення серцевого м'яза.

Захисник пропустить січневі збори разом з командою. Він буде працювати над своїм відновленням в Амстердамі.

У поточному сезоні 29-річний Блінд провів за "Аякс" 26 матчів у різних турнірах, в яких забив один гол і зробив одну результативну передачу. З 2014 по 2018 роки він захищав кольори "Манчестер Юнайтед".

Відзначимо, що Блінд є п'ятикратним чемпіоном Нідерландів, володарем Кубка, дворазовим володарем Суперкубка країни, володарем Кубка і Суперкубка Англії, Кубка англійської ліги, переможцем Ліги Європи, в складі збірної Нідерландів він став бронзовим призером чемпіонату світу 2014 року, срібним призером Ліги націй УЄФА в 2019 році. Загалом відіграв за збірну 68 поєдинків.

Нагадаємо, що збірна України проведе з командою Блінда (Нідерландів) поєдинок в основній стадіє Євро-2020.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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