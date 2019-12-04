Футболіста "Карпат" оголошено кращим гравцем місяця чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У голосуванні за звання найкращого футболіста останнього місяця осені в УПЛ переміг півзахисник львівських "Карпат" Єгор Назарина, передає УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.
У голосуванні Назарина набрав 40 відсотків голосів і на 20 обігнав Віктора Циганкова з “Динамо”. Трійку замкнув бомбардир “Шахтаря” Жуніор Мораес — 13, а у Владлена Юрченко — 10.
Натомість звання кращого наставника одержав представник “Олімпіку” Вісенте Гомес — 37 відсотків голосів.
Зауважимо, що у листопаді Назарина провів чотири матчі за “Карпати” і забив три голи.