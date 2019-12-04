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Футболіста "Карпат" оголошено кращим гравцем місяця чемпіонату України

Київ • УНН

 • 8703 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У голосуванні за звання найкращого футболіста останнього місяця осені в УПЛ переміг півзахисник львівських "Карпат" Єгор Назарина, передає УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.

У голосуванні Назарина набрав 40 відсотків голосів і на 20 обігнав Віктора Циганкова з “Динамо”. Трійку замкнув бомбардир “Шахтаря” Жуніор Мораес — 13, а у Владлена Юрченко — 10.

Натомість звання кращого наставника одержав представник “Олімпіку” Вісенте Гомес — 37 відсотків голосів.

Зауважимо, що у листопаді Назарина провів чотири матчі за “Карпати” і забив три голи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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