Футболіст Ярмоленко може змінити клуби в Англії

Граючи за "Вест Хем" з сезону 2018/19, 31-річний Ярмоленко може розлучитися з клубом в січні. В даний час він знаходиться на контракті з "молотобійцями" до червня 2022 року. Проте колишній гравець "Боруссії" Дортмунд та київського "Динамо" може в підсумку знову перейти в "Евертон".

Повідомляється, що "Іриски" давно слідкують за кандидатурою українця.

Крім того додамо, у сезоні 2020/2021 Ярмоленко з'явився в шести поєдинках, не забивши жодного м'яча і заробив одну жовту картку.