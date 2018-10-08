Легіонер київського "Арсеналу" потрапив на перегляд до клубу АПЛ "Кардіфф"

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Київ • УНН

 • 10307 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Генеральний директор київського “Арсенала” Олександр Москаленко розповів про ситуацію із легіонером Кертісом Єблі. Про це Москаленко повідомив в інтерв’ю “FootballHub”, передає УНН.

“Він (Кертіс — ред.) зараз на перегляді у ФК „Кардіфф“, в Англії. Думаю, що найближчим часом це питання вирішиться. Не скажу продати, але є вигідні умови і для клубу, і для нього”, — розпочав гендиректор.

Також Москаленко відзначив, що з можливим переходом француза допомагає агент колишнього тренера клубу італійця Раванеллі.

“У нас є і був агент Раванеллі — Джанні Паладіні, котрий зараз дуже щільно зі мною співпрацює. Він запропонував відправити футболіста з України, сказав, що є така пропозиція, нехай приїжджає. Наскільки я знаю, він дуже добре себе проявив, і зараз йдуть перемовини щодо підписання контракту з “Кардіффом”, — додав Москаленко

Відзначимо, що 21-річний хавбек Єблі відіграв в нинішньому сезоні УПЛ всього чотири баталії.

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