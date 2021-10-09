Футбол: клуб УПЛ отримав нового наставника

Разом з Ігорем Леоновим у тренерський штаб команди увійшов екс-гравець донецького "Шахтаря" та збірної України – Михайло Старостяк.

Деталі

Новому наставнику "минайців" 54 роки. Народився в Криму, основну футбольну кар’єру провів у донецькому "Шахтарі", з яким чотири рази ставав срібним призером чемпіонату України та двічі вигравав Кубок.

Як тренер розпочав свою кар’єру в Академії донецького "Шахтаря". Потім очолював команди УПЛ – маріупольський "Іллічівець" та київський "Арсенал".

Доповнення

Наразі "Минай" посідає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ.