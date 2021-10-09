Футбол: клуб УПЛ отримав нового наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Новим головним тренером ФК "Минай" став Ігор Леонов. Сьогодні він приступив до виконання своїх обов’язків. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу команди.
Разом з Ігорем Леоновим у тренерський штаб команди увійшов екс-гравець донецького "Шахтаря" та збірної України – Михайло Старостяк.
Деталі
Новому наставнику "минайців" 54 роки. Народився в Криму, основну футбольну кар’єру провів у донецькому "Шахтарі", з яким чотири рази ставав срібним призером чемпіонату України та двічі вигравав Кубок.
Як тренер розпочав свою кар’єру в Академії донецького "Шахтаря". Потім очолював команди УПЛ – маріупольський "Іллічівець" та київський "Арсенал".
Доповнення
Наразі "Минай" посідає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ.