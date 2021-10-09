Футбол: клуб УПЛ получил нового наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Новым главным тренером ФК "Минай" стал Игорь Леонов. Сегодня он приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
Вместе с Игорем Леоновым в тренерский штаб команды вошел экс-игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины - Михаил Старостяк.
Детали
Новому наставнику "минайцев" 54 года. Родился в Крыму, основную футбольную карьеру провел в донецком "Шахтере", с которым четыре раза становился серебряным призером чемпионата Украины и дважды выигрывал Кубок.
Как тренер начал свою карьеру в Академии донецкого "Шахтера". Затем возглавлял команды УПЛ - мариупольский "Ильичевец" и киевский "Арсенал".
Дополнение
Сейчас "Минай" занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ.