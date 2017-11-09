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ФСБ відпустила жінок, затриманих на адмінкордоні з Кримом

ФСБ відпустила жінок, затриманих на адмінкордоні з Кримом

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В анексованому Криму на адміністративному кордоні з боку співробітників ФСБ Росії пізно ввечері 8 листопада відпустили групу з п’яти дружин заарештованих фігурантів “справи Хізб ут-Тахрір” і двох представниць організації “Бизим Балалар”, які їх супроводжували, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Антон Антон Наумлюк, всіх утримуваних на адмінкордоні жінок відпустили.

Також він зазначив, затриманих на адмінкордоні дівчат допитували. Дізнавалися, хто їхні чоловіки та родичі, на які кошти живуть батьки, чи не збираються дівчата виїхати до ІДІ, навіщо вони їздили до Херсона і чи не зустрічалися вони там «з кимось, хто міг порушити закон». 

Нагадаємо, російські окупанти на адміністративному кордоні “Армянськ” між материковою Україною і окупованих Кримом затримали сімох жінок, дружин і близьких політв’язнів — кримських татар.

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