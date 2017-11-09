ФСБ відпустила жінок, затриманих на адмінкордоні з Кримом

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Антон Антон Наумлюк, всіх утримуваних на адмінкордоні жінок відпустили.

Також він зазначив, затриманих на адмінкордоні дівчат допитували. Дізнавалися, хто їхні чоловіки та родичі, на які кошти живуть батьки, чи не збираються дівчата виїхати до ІДІ, навіщо вони їздили до Херсона і чи не зустрічалися вони там «з кимось, хто міг порушити закон».

Нагадаємо, російські окупанти на адміністративному кордоні “Армянськ” між материковою Україною і окупованих Кримом затримали сімох жінок, дружин і близьких політв’язнів — кримських татар.