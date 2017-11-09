ФСБ отпустила женщин, задержанных на админгранице с Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В аннексированном Крыму на административной границе со стороны сотрудников ФСБ России поздно вечером 8 ноября отпустили группу из пяти жен арестованных фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" и двух представительниц организации "Бизим Балалар", которые их сопровождали, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как сообщил журналист Радио Свобода Антон Антон Наумлюк, всех находящихся на админгранице женщин отпустили.
Также он отметил, задержанных на границе девушек допрашивали. Узнавали, кто их мужья и родственники, на какие средства живут родители, не собираются девушки уехать в ИГИ, зачем они ездили в Херсон и не встречались они там “с кем, кто мог нарушить закон”.
Напомним, российские оккупанты на административной границе “Армянск” между материковой Украины и оккупированных Крымом задержали семерых женщин, жен и близких политзаключенных — крымских татар.