ФСБ отпустила женщин, задержанных на админгранице с Крымом

Как сообщил журналист Радио Свобода Антон Антон Наумлюк, всех находящихся на админгранице женщин отпустили.

Также он отметил, задержанных на границе девушек допрашивали. Узнавали, кто их мужья и родственники, на какие средства живут родители, не собираются девушки уехать в ИГИ, зачем они ездили в Херсон и не встречались они там “с кем, кто мог нарушить закон”.

Напомним, российские оккупанты на административной границе “Армянск” между материковой Украины и оккупированных Крымом задержали семерых женщин, жен и близких политзаключенных — крымских татар.