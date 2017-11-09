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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 8774 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 24574 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 37141 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 43600 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41575 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100781 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 90186 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98576 просмотра

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ФСБ отпустила женщин, задержанных на админгранице с Крымом

ФСБ отпустила женщин, задержанных на админгранице с Крымом

Киев  •  УНН

 • 9914 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В аннексированном Крыму на административной границе со стороны сотрудников ФСБ России поздно вечером 8 ноября отпустили группу из пяти жен арестованных фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" и двух представительниц организации "Бизим Балалар", которые их сопровождали, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Как сообщил журналист Радио Свобода Антон Антон Наумлюк, всех находящихся на админгранице женщин отпустили.

Также он отметил, задержанных на границе девушек допрашивали. Узнавали, кто их мужья и родственники, на какие средства живут родители, не собираются девушки уехать в ИГИ, зачем они ездили в Херсон и не встречались они там “с кем, кто мог нарушить закон”.

Напомним, российские оккупанты на административной границе “Армянск” между материковой Украины и оккупированных Крымом задержали семерых женщин, жен и близких политзаключенных — крымских татар.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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