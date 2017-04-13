Французькі масони виступили проти Марін Ле Пен
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Відразу сім лож французьких масонів виступили із закликом не голосувати за лідера “Національного фронту” Марін Ле Пен на майбутніх президентських виборах. Відповідну заяву було поширено менше, ніж за два тижні до першого туру голосування, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми не маємо наміру давати вказівок, за якого кандидата голосувати, але хотіли б нагадати наші цінності: гуманізм і прихильність Республіці. У зв’язку з цим ми закликаємо французів не піддаватися впливу неопопулістів, які піднімаються в Європі, і перепинити шлях “Національному фронту,” — зазначається в посланні масонських організацій.
За даними AFP, сім лож, котрі підписали заклик об’єднують близько 90 тисяч присвячених — тобто половину всіх масонів Франції.
Як повідомляв УНН, на початку квітня у Бордо, розташованому на південному заході Франції, пройшов мітинг проти приїзду кандидата в президенти країни і лідера партії “Національний фронт” Марін Ле Пен.