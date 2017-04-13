Французские масоны выступили против Марин Ле Пен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сразу семь лож французских масонов выступили с призывом не голосовать за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах. Соответствующее заявление было распространено меньше, чем за две недели до первого тура голосования, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Мы не намерены давать указаний, за какого кандидата голосовать, но хотели бы напомнить наши ценности: гуманизм и приверженность Республике. В связи с этим мы призываем французов не поддаваться влиянию неопопулистив, которые поднимаются в Европе, и преградить путь "Национальному фронту", - отмечается в послании масонских организаций.
По данным AFP, семь лож, которые подписали призыв объединяют около 90000 посвященных - то есть половину всех масонов Франции.
Как сообщал УНН, в начале апреля в Бордо, расположенном на юго-западе Франции, прошел митинг против приезда кандидата в президенты страны и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.