Французские масоны выступили против Марин Ле Пен

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44774 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103497 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159038 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117571 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117198 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112954 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104563 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107154 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103641 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154220 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Французские масоны выступили против Марин Ле Пен

Французские масоны выступили против Марин Ле Пен

Киев  •  УНН

 • 11867 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сразу семь лож французских масонов выступили с призывом не голосовать за лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах. Соответствующее заявление было распространено меньше, чем за две недели до первого тура голосования, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Мы не намерены давать указаний, за какого кандидата голосовать, но хотели бы напомнить наши ценности: гуманизм и приверженность Республике. В связи с этим мы призываем французов не поддаваться влиянию неопопулистив, которые поднимаются в Европе, и преградить путь "Национальному фронту", - отмечается в послании масонских организаций.

По данным AFP, семь лож, которые подписали призыв объединяют около 90000 посвященных - то есть половину всех масонов Франции.

Как сообщал УНН, в начале апреля в Бордо, расположенном на юго-западе Франции, прошел митинг против приезда кандидата в президенты страны и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

 

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