Французские масоны выступили против Марин Ле Пен

"Мы не намерены давать указаний, за какого кандидата голосовать, но хотели бы напомнить наши ценности: гуманизм и приверженность Республике. В связи с этим мы призываем французов не поддаваться влиянию неопопулистив, которые поднимаются в Европе, и преградить путь "Национальному фронту", - отмечается в послании масонских организаций.

По данным AFP, семь лож, которые подписали призыв объединяют около 90000 посвященных - то есть половину всех масонов Франции.

Как сообщал УНН, в начале апреля в Бордо, расположенном на юго-западе Франции, прошел митинг против приезда кандидата в президенты страны и лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.