Франція зробить безкоштовними контрацептиви для жінок у віці до 25 років

Деталі

Як повідомляється, цей захід буде обходитися державі у 21 млн євро на рік.

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“Серед деяких молодих жінок спостерігається зниження використання протизаплідних засобів, і це відбувається в основному через фінансові причини”, — повідомив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран телеканалу France 2.

Також він додав, що це нестерпно, що жінки не можуть захистити себе, не можуть мати доступ до протизачаточних засобів, тому що це занадто дорого.

Нагадаємо

У 2013 році у Франції популярні контрацептиви від Bayer звинуватили у смерті жінок.