Франція створить конкурента Netflix
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Три французькі федеральні канали у п’ятницю оголосили про те, що вони запускають власний стрімінговий сервіс, який зможе створити конкуренцію таким американським гігантам як Netflix і Amazon, передає УНН з посиланням на RFI.
Громадський мовник France Televisions об'єднається з приватними каналами TF1 і M6 у новий сайт, який отримає назву Salto.
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"Через Salto, France Televisions, групи M6 та TF1 мають намір запропонувати амбіційну відповідь на нові очікування громадськості", - йдеться у спільній заяві каналів.
Як Netflix і Amazon, Salto запропонує телепрограми та фільми за щомісячну підписку, яку можна скасувати в будь-який час.
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У заяві не було зазначено, коли саме розпочне роботу нова служба та скільки вона буде коштувати, однак джерело, близьке до переговорів, повідомило, що, імовірно, вартість підписки буде оцінено в п'ять євро (5,80 долларів) на місяць.