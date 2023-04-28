Франція рішуче засудила останні удари росії по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Франція найрішучішим чином засудила поновлення ударів, завданих росією минулої ночі по території України, зокрема, у Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях, йдеться у заяві МЗС Франції у п'ятницю, пише УНН.
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У заяві наголошується на навмисному обстрілі росією житлових будинків у центральній частині міста Умань, що «привело до великих жертв серед цивільного населення, зокрема серед дітей».
«Такий удар по українській інфраструктурі та цивільному населенню підкреслює явне бажання росії продовжувати ескалацію агресивної війни в Україні», - заявили в міністерстві.
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила, що вони продовжуватимуть підтримувати українські суди та Міжнародний кримінальний суд «для боротьби з безкарністю» за військові злочини росії.
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Згідно з останнім оновленням МВС України в п'ятницю, внаслідок ракетного удару по Умані загинули 23 людини.
За даними ВПС України, з російських літаків в акваторії Каспійського моря було запущено близько 23 ракет, а також два безпілотники. 21 ракету було перехоплено українськими засобами ППО.