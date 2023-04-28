Франция решительно осудила последние удары россии по Украине

Детали

В заявлении отмечается умышленный обстрел россией жилых домов в центральной части города Умань, что «привело к большим жертвам среди гражданского населения, в том числе среди детей».

«Такой удар по украинской инфраструктуре и гражданскому населению подчеркивает явное желание россии продолжать эскалацию агрессивной войны в Украине», - заявили в министерстве.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула, что они будут продолжать поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд «для борьбы с безнаказанностью» за военные преступления россии.

Добавим

Согласно последнему обновлению МВД Украины в пятницу, в результате ракетного удара по Умани погибли 23 человека.

По данным ВВС Украины, из российских самолетов в акватории Каспийского моря было запущено около 23 ракет, а также два беспилотника. 21 ракета была перехвачена украинскими средствами ПВО.