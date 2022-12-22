Франція планує використовувати систему контролю натовпу штучним інтелеком на Олімпійських іграх

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Система призначена для того, щоб служби безпеки могли легше виявляти заворушення та потенційні проблеми, але не використовуватиме технологію розпізнавання осіб, йдеться у законопроекті.

Ця технологія може бути особливо корисною під час церемонії відкриття просто неба, на якій олімпійці пливуть по Сені перед величезним натовпом в 600 000 осіб.

Французька поліція та спортивна влада зіткнулися з жорсткою критикою у травні після безладних сцен під час фіналу Ліги чемпіонів у Парижі.

Законопроект, який був представлений кабінету міністрів у четвер, пропонує інші заходи безпеки, включаючи використання сканерів всього тіла та посилення вироків за хуліганство.

Організатори та міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін виступили за використання так званого «інтелектуального» програмного забезпечення для камер безпеки, яке сканує зображення на предмет підозрілої чи небезпечної поведінки.

Використання такої системи під час Олімпійських ігор є «експериментом», йдеться у законопроекті, але може бути застосовано до майбутніх публічних заходів, пов'язаних із ризиками, тероризмом чи стримуванням масових заворушень.

Доповнення

Організаційний комітет ігор заявив 21 листопада, що йому необхідно підняти кошторис бюджету на 10% з 3,98 млрд євро до 4,48 млрд євро, частково через інфляцію.

Замість того, щоб відкривати ігри на легкоатлетичному стадіоні, як це зазвичай буває, організатори запланували церемонію 26 липня 2024 року з флотилією приблизно з 200 човнів на Сені.

За оцінками уряду, на березі річки можуть розміститися 100 000 осіб, яким доведеться купувати квитки, а ще 500 000 дивитися безкоштовно з вулиці.