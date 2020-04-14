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Франція планує виділити Україні 100 млн євро в рамках інфраструктурних проектів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, під час якої сторони обговорили співпрацю за двома стратегічними напрямами. Про це повідомляє пресслужба КМУ, передає УНН.

Так, зазначається, що мова йде про великі інфраструктурні проекти та проекти з відновлення Донбасу. Зокрема, йдеться про будівництво заводу з очищення води в Маріуполі.

“Українська сторона буде максимально сприяти та виконає всі умови, необхідні для реалізації цього проекту”, — зазначив Шмигаль.

Інший проект стосується виробництва локомотивів. В рамках цієї програми українські підприємства можуть стати частиною великого виробничого ланцюга.

“Вдячний владі Франції, яка розробила і буде фінансувати цей проект, за цей жест політичної та економічної підтримки”, — сказав Прем’єр-міністр.

“Одним з аспектів цієї програми може стати виділення Францією 100 млн євро на модернізацію залізничних ділянок, рухомого складу тощо”, — повідомили у пресслужбі.

Очільник уряду та Посол також обговорили співпрацю в енергетичній галузі.

Під час зустрічі було домовлено про проведення найближчим часом онлайн-засідання для обговорення реалізації цих ініціатив.

Як повідомляв УНН, ЄС надає Україні 4 млн євро на громадські ініціативи із протидії COVID-19.

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