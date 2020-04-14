Франція планує виділити Україні 100 млн євро в рамках інфраструктурних проектів

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, під час якої сторони обговорили співпрацю за двома стратегічними напрямами. Про це повідомляє пресслужба КМУ, передає УНН.