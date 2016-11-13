Франція планує продовжити надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Франція скоріше за все продовжить надзвичайний стан, запроваджений після минулорічних терактів у Парижі. Про це розповів прем'єр-міністр країни Мануель Вальс, передає УНН з посиланням на BBC.
За словами М.Вальса, наступного року у Франції відбудуться президентські вибори і, відповідно, під час передвиборчої кампанії буде багато публічних зібрань, тому необхідно вжити заходів, щоб захистити демократію Франції.
Нагадаємо, надзвичайний стан був введений в країні на півроку після серії терактів в Парижі 13 листопада, що забрали життя 130 осіб.
Потім він був продовжений до січня 2017 року.
Зазначимо, надзвичайний стан дає поліції додаткові повноваження для обшуків і взяття людей під домашній арешт.