Франция планирует продлить чрезвычайное положение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Франция скорее всего продлит чрезвычайное положение, введенное после прошлогодних терактов в Париже. Об этом рассказал премьер-министр страны Мануэль Вальс, передает УНН со ссылкой на BBC.
По словам М.Вальса, в следующем году во Франции состоятся президентские выборы и, соответственно, во время предвыборной кампании будет много публичных собраний, поэтому необходимо принять меры, чтобы защитить демократию Франции.
Напомним, чрезвычайное положение было введено в стране на полгода после серии терактов в Париже 13 ноября, унесших жизни 130 человек.
Затем его продлили до января 2017 года.
Отметим, чрезвычайное положение дает полиции дополнительные полномочия для обысков и взятия людей под домашний арест.