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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 21733 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Франція передасть Україні ще шість гаубиць "Цезар": Зеленський подякував Макрону за посилення допомоги

Франція передасть Україні ще шість гаубиць "Цезар": Зеленський подякував Макрону за посилення допомоги

Київ • УНН

 • 149156 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Володимир Зеленський подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за посилення безпекової допомоги Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.

Цитата

"Вдячний моєму другові Президенту Еммануелю Макрону за посилення Францією безпекової допомоги Україні. Сьогодні вона нам потрібна як ніколи", - написав Зеленський.

Додамо

Напередодні Еммануель Макрон повідомив, що Франція передасть Україні шість гаубиць "Цезар" і значну кількість бронетехніки. 

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