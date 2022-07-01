Франція передасть Україні ще шість гаубиць "Цезар": Зеленський подякував Макрону за посилення допомоги

Цитата

"Вдячний моєму другові Президенту Еммануелю Макрону за посилення Францією безпекової допомоги Україні. Сьогодні вона нам потрібна як ніколи", - написав Зеленський.

Додамо

Напередодні Еммануель Макрон повідомив, що Франція передасть Україні шість гаубиць "Цезар" і значну кількість бронетехніки.