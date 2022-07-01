Франція передасть Україні ще шість гаубиць "Цезар": Зеленський подякував Макрону за посилення допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Володимир Зеленський подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за посилення безпекової допомоги Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.
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"Вдячний моєму другові Президенту Еммануелю Макрону за посилення Францією безпекової допомоги Україні. Сьогодні вона нам потрібна як ніколи", - написав Зеленський.
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Напередодні Еммануель Макрон повідомив, що Франція передасть Україні шість гаубиць "Цезар" і значну кількість бронетехніки.