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Франція оштрафувала Microsoft на 60 млн євро через cookie

Франція оштрафувала Microsoft на 60 млн євро через cookie

Київ • УНН

 • 382946 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Французький регулятор у четвер оштрафував американського технологічного гіганта Microsoft на 60 мільйонів євро (64 мільйони доларів) за нав'язування користувачам рекламних файлів cookie, повідомляє УНН з посиланням на France 24.

Деталі

Щодо найбільшого штрафу, накладеного в 2022 році, Національна комісія з технологій та свобод (CNIL) країни заявила, що пошукова система Microsoft Bing не налаштувала систему, що дозволяє користувачам відмовлятися від файлів cookie так само просто, як приймати їх.

Французький регулятор заявив, що після розслідування було встановлено, що «коли користувачі відвідували сайт, файли cookie розміщувалися на їх пристроях без їхньої згоди, при цьому ці файли cookie використовувалися, зокрема, в рекламних цілях».

Він також виявив, що не було кнопки, що дозволяє відмовитися від зберігання файлів cookie так само легко, як прийняти їх.

CNIL заявила, що штраф був виправданий частково через прибуток, який компанія отримала від реклами, опосередковано отриманої з даних, зібраних за допомогою файлів cookie, - крихітних файлів даних, які відстежують перегляд веб-сторінок.

Компанії дали три місяці на виправлення проблеми із потенційним додатковим штрафом у 60 тис. євро за день прострочення.

Доповнення

Минулого року CNIL заявила, що протягом року перевірятиме сайти, які не дотримуються правил використання cookie. Google та Facebook були покарані минулого року штрафами у 150 мільйонів та 60 мільйонів євро відповідно за аналогічні порушення.

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