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Франция оштрафовала Microsoft на 60 млн евро из-за cookie

Франция оштрафовала Microsoft на 60 млн евро из-за cookie

Киев • УНН

 • 382944 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Французский регулятор в четверг оштрафовал американского технологического гиганта Microsoft на 60 миллионов евро (64 миллиона долларов) за навязывание пользователям рекламных файлов cookie, сообщает УНН со ссылкой на France 24.

Детали

Относительно наибольшего штрафа, наложенного в 2022 году, Национальная комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) страны заявила, что поисковая система Microsoft Bing не настроила систему, позволяющую пользователям отказываться от файлов cookie так же просто, как принимать их.

Французский регулятор заявил, что после расследования было установлено, что «когда пользователи посещали сайт, файлы cookie размещались на их устройствах без их согласия, при этом эти файлы cookie использовались, в частности, в рекламных целях».

Он также обнаружил, что не было кнопки, позволяющей отказаться от хранения файлов cookie так же легко, как принять их.

CNIL заявила, что штраф был оправдан частично прибылью, полученной компанией от рекламы, опосредованно полученной от данных, собранных с помощью файлов cookie, - крошечных файлов данных, отслеживающих просмотр веб-страниц.

Компании дали три месяца на исправление проблемы с потенциальным дополнительным штрафом в 60 тыс. евро за день просрочки.

Дополнение

В прошлом году CNIL заявила, что в течение года будет проверять сайты, не соблюдающие правила использования cookie. Google и Facebook были наказаны в прошлом году штрафами в 150 миллионов и 60 миллионов евро в соответствии с аналогичными нарушениями.

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