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Франція не виключила нових ударів по Сирії

Франція не виключила нових ударів по Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Франція буде наносити нові удари по сирійському режиму, якщо знову буде перетнута "червона лінія". Про це в суботу заявив міністр закордонних справ країни Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю французькій телекомпанії BFMTV, передає УНН.

За його словами, об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, на які були націлені удари, проведені у ніч з п'ятниці на суботу, були знищені.

"Мета цієї операції полягала в тому, щоб знищити підпільні хімічні засоби Башара Асада... Червона лінія (використання хімічної зброї - ред.) була перетнута... Велика частина його хімічного арсеналу знищена", - сказав Ле Дріан.

При цьому він зазначив, що "якщо випадково червона лінія знову буде перетнута, знову будуть удари".

"Я думаю, що урок був зрозумілим", - додав при цьому голова французької дипломатії.

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. 

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.

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