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Техніка

Франція розпочала підготовку українських пілотів для винищувачів Rafale

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Франція готує перших українських пілотів для Rafale, які можуть передати Україні. Перші чотири літаки очікують після завершення навчання.

Франція розпочала підготовку українських пілотів для винищувачів Rafale

Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на французьких винищувачах Rafale перед їхньою можливою передачею Україні. Про це повідомляє Le Parisien посилаючись на міністра-делегата у справах Європи при міністерстві Європи та закордонних справ Франції Бенжамена Хаддада, пише УНН.

Деталі

"Ми зараз ведемо переговори з українцями щодо відправлення Rafale, якими керуватимуть не французькі, а українські пілоти", - сказав Бенжамен Хаддад, додавши, що Париж уже "розпочав роботу над підготовкою цих пілотів".

Процес підготовки військових авіаторів проходить за традиційним шляхом Повітряних сил.

Спочатку пілоти тренуються на легких навчальних літаках Grob G-120TP, потім переходять на вдосконалені реактивні Dornier Alpha Jet і лише після цього опановують складні винищувачі.

Перші чотири літаки Україна може отримати одразу після завершення цього навчального курсу.

У липні Франція та Україна оголосили про укладення "дорожньої карти", яка окреслює придбання 16 винищувачів Rafale та озброєння до них.

Незабаром в українському небі побачимо Gripen, триває робота з Францією щодо Rafale - Зеленський02.08.26, 18:47 • 11020 переглядiв

Крім того, підписаний у листопаді 2025 року лист про наміри передбачає можливе розширення замовлення до 100 винищувачів протягом наступного десятиліття.

Водночас аерокосмічні аналітики зазначають, що проект залишається оповитим невизначеністю.

Наразі між сторонами ще не підписано твердого контракту, а терміни 2028-2029 років є дуже стислими з огляду на поточні потужності Dassault Aviation, які становлять три літаки на місяць.

Також невизначеними залишаються вартість і структура фінансування цієї угоди.

Україна отримає винищувачі Rafale у 2028-2029 роках, а також зможе виробляти ракети для ЗРК і КАБи - Макрон13.07.26, 21:02 • 3927 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніСвіт
Dassault Rafale
Емманюель Макрон
Франція
Україна