Франция начала подготовку украинских пилотов для истребителей Rafale
Киев • УНН
Франция обучает первых украинских пилотов для Rafale, которые могут быть переданы Украине. Первые четыре самолёта ожидаются после завершения обучения.
Франция начала подготовку первых украинских пилотов к полётам на французских истребителях Rafale перед их возможной передачей Украине. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на министра-делегата по делам Европы при Министерстве Европы и иностранных дел Франции Бенжамена Хаддада, пишет УНН.
Детали
"Мы сейчас ведём переговоры с украинцами по поводу отправки Rafale, которыми будут управлять не французские, а украинские пилоты", — сказал Бенжамен Хаддад, добавив, что Париж уже "начал работу по подготовке этих пилотов".
Процесс подготовки военных авиаторов проходит по традиционному пути Военно-воздушных сил.
Сначала пилоты тренируются на лёгких учебных самолётах Grob G-120TP, затем переходят на усовершенствованные реактивные Dornier Alpha Jet и лишь после этого осваивают сложные истребители.
Первые четыре самолёта Украина может получить сразу после завершения этого учебного курса.
В июле Франция и Украина объявили о заключении "дорожной карты", которая определяет приобретение 16 истребителей Rafale и вооружения к ним.
Скоро в украинском небе увидим Gripen, продолжается работа с Францией по Rafale - Зеленский02.08.26, 18:47 • 11020 просмотров
Кроме того, подписанное в ноябре 2025 года письмо о намерениях предусматривает возможное расширение заказа до 100 истребителей в течение следующего десятилетия.
В то же время аэрокосмические аналитики отмечают, что проект остаётся окутанным неопределённостью.
На данный момент между сторонами ещё не подписан твёрдый контракт, а сроки 2028–2029 годов являются очень сжатыми с учётом текущих мощностей Dassault Aviation, которые составляют три самолёта в месяц.
Также неопределёнными остаются стоимость и структура финансирования этой сделки.
Украина получит истребители Rafale в 2028-2029 годах, а также сможет производить ракеты для ЗРК и КАБы - Макрон13.07.26, 21:02 • 3927 просмотров