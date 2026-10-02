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Франция начала подготовку украинских пилотов для истребителей Rafale

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Франция обучает первых украинских пилотов для Rafale, которые могут быть переданы Украине. Первые четыре самолёта ожидаются после завершения обучения.

Франция начала подготовку украинских пилотов для истребителей Rafale

Франция начала подготовку первых украинских пилотов к полётам на французских истребителях Rafale перед их возможной передачей Украине. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на министра-делегата по делам Европы при Министерстве Европы и иностранных дел Франции Бенжамена Хаддада, пишет УНН.

Детали

"Мы сейчас ведём переговоры с украинцами по поводу отправки Rafale, которыми будут управлять не французские, а украинские пилоты", — сказал Бенжамен Хаддад, добавив, что Париж уже "начал работу по подготовке этих пилотов".

Процесс подготовки военных авиаторов проходит по традиционному пути Военно-воздушных сил.

Сначала пилоты тренируются на лёгких учебных самолётах Grob G-120TP, затем переходят на усовершенствованные реактивные Dornier Alpha Jet и лишь после этого осваивают сложные истребители.

Первые четыре самолёта Украина может получить сразу после завершения этого учебного курса.

В июле Франция и Украина объявили о заключении "дорожной карты", которая определяет приобретение 16 истребителей Rafale и вооружения к ним.

Скоро в украинском небе увидим Gripen, продолжается работа с Францией по Rafale - Зеленский02.08.26, 18:47 • 11020 просмотров

Кроме того, подписанное в ноябре 2025 года письмо о намерениях предусматривает возможное расширение заказа до 100 истребителей в течение следующего десятилетия.

В то же время аэрокосмические аналитики отмечают, что проект остаётся окутанным неопределённостью.

На данный момент между сторонами ещё не подписан твёрдый контракт, а сроки 2028–2029 годов являются очень сжатыми с учётом текущих мощностей Dassault Aviation, которые составляют три самолёта в месяц.

Также неопределёнными остаются стоимость и структура финансирования этой сделки.

Украина получит истребители Rafale в 2028-2029 годах, а также сможет производить ракеты для ЗРК и КАБы - Макрон13.07.26, 21:02 • 3927 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
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Эмманюэль Макрон
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Украина