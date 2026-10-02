Франция начала подготовку украинских пилотов для истребителей Rafale

Франция начала подготовку первых украинских пилотов к полётам на французских истребителях Rafale перед их возможной передачей Украине. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на министра-делегата по делам Европы при Министерстве Европы и иностранных дел Франции Бенжамена Хаддада, пишет УНН.

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"Мы сейчас ведём переговоры с украинцами по поводу отправки Rafale, которыми будут управлять не французские, а украинские пилоты", — сказал Бенжамен Хаддад, добавив, что Париж уже "начал работу по подготовке этих пилотов".

Процесс подготовки военных авиаторов проходит по традиционному пути Военно-воздушных сил.

Сначала пилоты тренируются на лёгких учебных самолётах Grob G-120TP, затем переходят на усовершенствованные реактивные Dornier Alpha Jet и лишь после этого осваивают сложные истребители.

Первые четыре самолёта Украина может получить сразу после завершения этого учебного курса.

В июле Франция и Украина объявили о заключении "дорожной карты", которая определяет приобретение 16 истребителей Rafale и вооружения к ним.

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Кроме того, подписанное в ноябре 2025 года письмо о намерениях предусматривает возможное расширение заказа до 100 истребителей в течение следующего десятилетия.

В то же время аэрокосмические аналитики отмечают, что проект остаётся окутанным неопределённостью.

На данный момент между сторонами ещё не подписан твёрдый контракт, а сроки 2028–2029 годов являются очень сжатыми с учётом текущих мощностей Dassault Aviation, которые составляют три самолёта в месяц.

Также неопределёнными остаются стоимость и структура финансирования этой сделки.

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