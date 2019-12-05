Форвард Селезньов відзначився забитим м'ячем у Кубку Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Колишній форвард збірної України Євген Селезньов відзначився у першій зустрічі 1/16 фіналу Кубку Туреччини, повідомляє УНН.
Український нападник провів на полі весь поєдинок, а на 89-й хвилині відзначився забитим м’ячем — ігровий снаряд потрапив у стійку і відлетів до ніг українця, який додав його у сітку. Проте його гол не врятував “Бурсаспор” від поразки у грі з “Ерзум ББ” — 2:4.
Поєдинок у відповідь відбудеться через два тижні. Саме в ньому визначиться учасник 1/8 фіналу турецького Кубку.
Відзначимо, що це 4-й гол Селезньова в 11 матчах за турецький клуб. Також на його рахунку 1 асист.