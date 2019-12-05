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Форвард Селезньов відзначився забитим м'ячем у Кубку Туреччини

Форвард Селезньов відзначився забитим м'ячем у Кубку Туреччини

Київ • УНН

 • 11062 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Колишній форвард збірної України Євген Селезньов відзначився у першій зустрічі 1/16 фіналу Кубку Туреччини, повідомляє УНН.

Український нападник провів на полі весь поєдинок, а на 89-й хвилині відзначився забитим м’ячем — ігровий снаряд потрапив у стійку і відлетів до ніг українця, який додав його у сітку. Проте його гол не врятував “Бурсаспор” від поразки у грі з “Ерзум ББ” — 2:4.

Поєдинок у відповідь відбудеться через два тижні. Саме в ньому визначиться учасник 1/8 фіналу турецького Кубку.

Відзначимо, що це 4-й гол Селезньова в 11 матчах за турецький клуб. Також на його рахунку 1 асист.

Українські Національні Новини

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