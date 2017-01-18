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Форвард О.Фурс став гравцем одеського БК "БІПА"

Київ • УНН

 • 8619 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Форвард “Волиньбаскета” Олександр Фурс залишив команду з Луцька та продовжить сезон в одеській “БІПі”, передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

У складі волинян О.Фурс зіграв 20 поєдинків у Суперлізі Парі-Матч. У середньому за матч баскетболіст набирав 6,2 очка, 4,3 підбирання, 1,9 передачі.

Нагадаємо, що “Волиньбаскет” посідає 10-те місце в Суперлізі Парі-Матч — 3 перемоги в 20 матчах. “БІПА” іде п’ятою — 11 перемог в 21 поєдинку.

Українські Національні Новини

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